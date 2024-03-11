



С первыми днями весны волгоградцам стала доступна новая опция для погашения задолженности за отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение с минимальными затратами.

Только с 10 до 25 марта должники по оплате коммунальных услуг могут стать участниками специальной акции. Для этого необходимо оплатить всю сумму задолженности (включая текущую) за водоснабжение, водоотведение и отопление до указанной даты – и при оплате долга автоматически спишутся все начисленные пени, кроме тех, которые были начислены в судебном порядке.

Подробную информацию можно получить у специалистов расчетного центра АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону 32-50-50.

Фото: ИА «Высота 102»