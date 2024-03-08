«На рынке дефицит»: производитель рассказал о причинах резкого подорожания тюльпанов в Волгограде

В Волгограде накануне 8 марта резко подорожали тюльпаны. Кусающиеся цены на главный символ женского праздника производители объяснили V102.RU не праздничной накруткой, а возросшими затратами и трудностью с закупками.

Год назад в предпраздничные дни стоимость тюльпана на цветочных ярмарках колебалась от 80 до 100 рублей. Сегодня даже на оптовых базах цветы стоят от 70 рублей за штуку.

- Цветы подорожали сразу по нескольким причинам, - объясняет волгоградский предприниматель Виталий Поролов. – Первое – в Голландии по сравнению с прошлым годом цена на луковицу выросла процентов на 20. И это еще не предел. В следующем году стоимость, по нашим прогнозам, увеличится еще процентов на 30. Из-за этих скачков многие производители не стали покупать луковицы – отсюда и дефицит цветов на рынке.

На конечной цене самого ходового праздничного товара отразились и скачки курсов валют – за луковицы тюльпанов предприниматели платят в евро.

- Луковицы тюльпанов признали санкционным товаром, поэтому в нашу страну их везут параллельным импортом. Из-за этого доставка подорожала в два раза! Все эти нагрузки, безусловно, прилетают в себестоимость цветов, - отмечает Виталий Поролов. – Раньше мы совершенно спокойно покупали посадочный материал. Сейчас же производителям нужно вложить огромные деньги – причем, в марте я отдаю 30% за закупку в ноябре. Небольшие компании не выдерживают такой нагрузки и уходят с рынка. Из-за небольших закупок и непрофессионализма они получают большое количество брака - при таких условиях выращивать тюльпаны просто нерентабельно. Более крупные игроки работают и при таких условиях. Производство многих заточено именно под тюльпаны, поэтому они готовы справляться с трудностями.

Цветочный бум в Волгограде начался еще в начале недели. Несмотря на подросшие ценники, горожане не скупились на букеты из мимозы и тюльпанов.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»