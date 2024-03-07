Дарите женщинам цветы! Курсанты МВД устроили волгоградкам праздник

В Центральном районе Волгограда накануне 8 Марта курсанты Волгоградской академии МВД России одарили горожанок вниманием и цветами. За происходившим на набережной города в предпраздничный день наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.





Отметим, что в преддверии Международного женского дня сотни полицейских по всей России дарят по традиции женщинам цветы. Накануне букеты тюльпанов волгоградкам дарили на дорогах инспекторы ДПС, а сегодня настоящий праздник для горожанок устроили на верхней террасе набережной Волгограда бравые курсанты.

Даже не самые шикарные букеты из трех тюльпанов, если их дарят от чистого сердца, способны пробудить в каждой женщине искреннюю и светлую радость. В этом сегодня могли убедиться будущие полицейские в Волгограде – в ответ на теплые слова волгоградки и гостьи города одаривали их улыбками и словами благодарности.









Но и это не все. Возле фонтана «Искусство» духовой оркестр академии МВД исполнил для женщин популярные мелодии из известных кинофильмов, любимые песни прошлых лет и наших дней, попурри песен о весне, любви и счастье и другие музыкальные композиции.









Подарок в предпраздничный день волгоградские женщины оценили. Невзирая на ледяной ветер с Волги и, откровенно говоря, совсем не весеннюю погоду, многие из них откладывали дела, останавливались и становились зрителями. Некоторые, пусть не без смущения, но все-таки соглашались на вальс.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»