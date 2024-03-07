В Волгоград завезли клещевой вирусный энцефалит

Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита, который приводит к инвалидности и даже смерти, выявлены в Волгоградской области в прошлом году. Об этом V102.RU сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что заражение этой вирусной инфекцией подвержены все люди, независимо от пола и возраста.

Клещевой вирусный энцефалит - это природно-очаговая острая вирусная инфекционная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется поражением центральной нервной системы.

К эндемичным по клещевому энцефалиту регионам относят Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа. Защититься от вируса можно с помощью вакцинации.