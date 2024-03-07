Общество

В Волгоград завезли клещевой вирусный энцефалит

Общество 07.03.2024 09:37
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07.03.2024 09:37


Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита, который приводит к инвалидности и даже смерти, выявлены в Волгоградской области в прошлом году. Об этом V102.RU сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что заражение этой вирусной инфекцией подвержены все люди, независимо от пола и возраста. 

Клещевой вирусный энцефалит  - это природно-очаговая острая вирусная инфекционная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется поражением центральной нервной системы.

К эндемичным по клещевому энцефалиту регионам относят Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа. Защититься от вируса можно с помощью вакцинации.

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