Общество 06.03.2024 16:24
0
06.03.2024 16:24
В Волгограде количество звонков по вопросам вывоза мусора сократилось в шесть раз. По данным пресс-службы «ЭкоЦентра», порядка 85% вопросов, поступающих в call-центр регоператора, связаны с решением текущих проблем: открытие или закрытие лицевого счета, изменение количества проживающих, корректировка данных в квитанции. Жители также интересуются, как оплатить услугу онлайн, а юридические лица, чаще всего, уточняют, какие документы необходимо предоставить для заключения договора.
– В период принятия обязанностей временного регионального оператора – в августе прошлого года – 90% вопросов, которые были адресованы специалистам call-центра, были посвящены вывозу мусора: жители просили навести порядок во дворах, которые погрязли в отходах, —сообщили в пресс-службе регоператора. – Сегодня в части организации вывоза отходов жителей, чаще всего, интересует вопрос, кто отвечает за состояние контейнерной площадки, как увеличить количество тары или перенести контейнеры в другое место. Но решение данных вопросов находится в полномочиях собственников контейнерных площадок – это управляющие организации – УК, ТСЖ либо органы местного самоуправления.
Напомним, в прошлом году город был передан «ЭкоЦентру» на грани мусорного коллапса. Практически каждая контейнерная площадка представляла собой свалку. Потребовалось больше месяца для наведения порядка и ликвидации свалочных очагов. Экипажи регоператора работали круглосуточно – уже в середине сентября ситуацию удалось стабилизировать.
Ежедневно операторы call-центра регоператора обрабатывают около 400 звонков. С потребителями на связи 15 операторов.
График работы call-центра – ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных. В праздничные дни марта операторы call-центра будут консультировать потребителей по обычному графику.
В Волгоградском НЭТ почтили память Отара Джангишерашвили06.03.2024 15:37
Общество 06.03.2024 15:37
В Волгоградской области похоронные выплаты увеличили до 8467 рублей06.03.2024 15:09
Общество 06.03.2024 15:09
Волгоградский опыт организации питания в школах могут использовать в Дагестане06.03.2024 14:56 Реклама
Общество 06.03.2024 14:56 Реклама
Отделения почты на два дня изменили график работы в Волгоградской области06.03.2024 14:26
Общество 06.03.2024 14:26
Андрей Бочаров раскрыл тайну визита своего зама к Александре Пахмутовой06.03.2024 12:51
Общество 06.03.2024 12:51
Планируйте будущее ваших детей: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденных06.03.2024 12:39 Реклама
Общество 06.03.2024 12:39 Реклама
Щекотавшая «Родину-мать» блогер Агафонова в Волгограде хочет вырваться из СИЗО06.03.2024 12:08
Общество 06.03.2024 12:08
Без косяков: народная примета предрекла плохой урожай в Волгоградской области06.03.2024 11:23
Общество 06.03.2024 11:23
Расписание электрички изменят из-за ремонта ж/д путей под Волгоградом06.03.2024 11:10
Общество 06.03.2024 11:10
Волгоградское УФАС обнаружило нарушение в рекламе MegaMarket06.03.2024 10:55
Общество 06.03.2024 10:55
Двоих рыбаков в Волгоградской области осудят за лишних карасей06.03.2024 10:29
Общество 06.03.2024 10:29
Половину гостиницы Дома молодежи раскрошили в Волгограде за два месяца06.03.2024 10:05
Общество 06.03.2024 10:05
Волонтеры отвезли подарки постояльцам приюта «Соборник» в Горноводяном06.03.2024 09:07
Общество 06.03.2024 09:07
В Волгоградской области 6 марта включат тревожные сирены06.03.2024 08:37
Общество 06.03.2024 08:37
Волгоградские спасатели отработали сценарий подтопления тысячи домов05.03.2024 22:02
Общество 05.03.2024 22:02