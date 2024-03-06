



В Волгограде количество звонков по вопросам вывоза мусора сократилось в шесть раз. По данным пресс-службы «ЭкоЦентра», порядка 85% вопросов, поступающих в call-центр регоператора, связаны с решением текущих проблем: открытие или закрытие лицевого счета, изменение количества проживающих, корректировка данных в квитанции. Жители также интересуются, как оплатить услугу онлайн, а юридические лица, чаще всего, уточняют, какие документы необходимо предоставить для заключения договора.

– В период принятия обязанностей временного регионального оператора – в августе прошлого года – 90% вопросов, которые были адресованы специалистам call-центра, были посвящены вывозу мусора: жители просили навести порядок во дворах, которые погрязли в отходах, —сообщили в пресс-службе регоператора. – Сегодня в части организации вывоза отходов жителей, чаще всего, интересует вопрос, кто отвечает за состояние контейнерной площадки, как увеличить количество тары или перенести контейнеры в другое место. Но решение данных вопросов находится в полномочиях собственников контейнерных площадок – это управляющие организации – УК, ТСЖ либо органы местного самоуправления.

Напомним, в прошлом году город был передан «ЭкоЦентру» на грани мусорного коллапса. Практически каждая контейнерная площадка представляла собой свалку. Потребовалось больше месяца для наведения порядка и ликвидации свалочных очагов. Экипажи регоператора работали круглосуточно – уже в середине сентября ситуацию удалось стабилизировать.

Ежедневно операторы call-центра регоператора обрабатывают около 400 звонков. С потребителями на связи 15 операторов.

График работы call-центра – ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных. В праздничные дни марта операторы call-центра будут консультировать потребителей по обычному графику.



