



В Волгограде 37-летний ранее многократно судимый местный житель Евгений Лисунов заявил СМИ об избиении сотрудником отдела полиции №8 по Красноармейскому району. Как утверждает мужчина, нападение на него было совершено 29 февраля во время одного из стандартных визитов – отбывавший наказание Лисунов обязан отмечаться в отделе. Как сообщает ИА «Высота 102», по факту поступившей информации Главком МВД организована проверка.

Как утверждает Евгений Лисунов, избиение происходило в одном из кабинетов ОП-8 за закрытыми дверями, а своим обидчиком мужчина называет оперуполномоченного. По словам волгоградца, избиение сопровождалось, кроме прочего, угрозами расправой.

Примечательно, что в СМИ нет ни имени, ни фамилии сотрудника ОП, который якобы избил Лисунова. Более того, журналисты сообщают о том, что мужчина такие данные не предоставил. Несмотря на это, в ГУ МВД все же проводят проверку.

– В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация о якобы неправомерных действиях сотрудников ОП-8 УМВД по Волгограду. По данному факту руководством регионального полицейского Главка назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам собственной безопасности, – сообщили «Высоте 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. –По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Интересно, что в СМИ также сообщается о желании Лисунова отправиться в зону СВО. Мужчина даже якобы готов подписать контракт с Министерством обороны. Вот только уточняется, что до сих пор он этого не сделал из-за судов по недвижимости в Волгограде. Впрочем, у ИА «Высота 102» совсем противоположная информация.

– Имевший не одну судимость житель Волгограда Евгений Лисунов на СВО не собирался и не планирует, – утверждают знакомые с ситуацией источники информагентства. – Очевидно, что в появившихся сообщениях спецоперация в очередной раз используется лишь для привлечения внимания аудитории – так сказать, для красного словца. На деле же Лисунову предлагали отправиться на СВО, однако он от этого предложения отказался. Это можно легко подтвердить вполне реальным документом (отказом) с его подписью.

Что касается судимостей, то, по данным «Высоты 102», их у Евгения Лисунова за плечами 12. Так, свое первое преступление волгоградец совершил в 17-летнем возрасте – в 2003 году, а последнюю судимость получил в 2021-ом.

За 20 лет волгоградец был четыре раза судим за грабеж по ст.161 УК РФ – в 2017 году грабитель угрожал своей жертве еще и убийством (ст. 119 УК РФ). Одна судимость у Лисунова за хулиганство, еще одна – за кражу документов, трижды он совершал кражи, оскорбляя даже представителей власти. Последнюю судимость Евгений Лисунов получил за умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью.

О результатах проверки по факту сообщения об избиении ИА «Высота 102» сообщит дополнительно.

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