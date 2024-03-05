



В Волгограде сегодня, 5 марта, в администрации Волгоградской области прошла встреча губернатора Андрея Бочарова и руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (Волгоградстата) Александром Чунаковым. По информации обладмина, главный статистик региона сообщил в ходе встречи об основных достижениях по итогам года.

Так, по предварительным данным, озвученным Александром Чунаковым в ходе встречи, Волгоградская область показала по итогам 2023 года рост всех основных макроэкономических показателей:

валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 1,3 трлн руб. (2021 год – 1,051 трлн руб., 2022 год – 1,240 трлн руб.);

доходы в консолидированный бюджет поступили на уровне 198,2 млрд рублей – на 9,5% выше уровня 2022 года;

объем инвестиций по итогам 2023 года по предварительной оценке составляет 226,5 млрд рублей – рост почти на 10 млрд;

индекс промышленного производства – 102% по отношению к 2022 году (наибольшая динамика – 104,3% – у обрабатывающих предприятий региона).

Напомним, накануне в ходе оперативного совещания в администрации Волгоградской области Андрей Бочаров поручил заместителям сверить планы развития региона с задачи, которые поставил 29 февраля президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания ФС РФ.

Фото: администрация Волгоградской области