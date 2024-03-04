Общество

Вспышку бруцеллеза у коров выявили в хуторе под Волгоградом

Общество 04.03.2024 17:20
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04.03.2024 17:20


В хуторе Красноярский Иловлинского района Волгоградской области выявлена вспышка бруцеллеза у крупного рогатого скота. Как сообщает V102.RU, приказом областного комитета ветеринарии введены ограничительные мероприятия в личном подсобном хозяйстве, где обнаружено заболевание.

В период ограничительных мероприятий запрещен оборот животноводческой продукции. Больные животные подлежат убою.

- Предпринимаются все меры для ликвидации очага, проводятся необходимые обработки. На другие хозяйства ограничения не распространяются — в настоящее время ведется наблюдение, - уточнили информагентству в областном комитете ветеринарии.

Бруцеллез поражает крупный рогатый скот, коз, овец, свиней и даже собак. Инфекция от больных животных может передаваться человеку. Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы и двигательного аппарата. Кроме того, у больного может развиться менингит, абсцесс печени и артрит. Заболевание может закончиться и летальным исходом.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 11 случаев бруцеллеза у жителей из четырех районов - Иловлинского, Быковского, Палласовского и Среднеахтубинского. В Иловлинском районе бруцеллез выявляли год назад.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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