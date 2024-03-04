



Ждать стабильной погоды в марте жителям Волгограда и области не советуют метеорологи Яндекс Погоды, которые, сообщает ИА «Высота 102», подготовили специальный прогноз по всей России на весну 2024 года. Из-за температурных колебаний жителям региона рекомендуют не торопиться и как минимум до конца марта продолжать жить по «зимним правилам».

В целом, по данным метеорологов Яндекса, в России будет более влажная, чем годом ранее, весна. При этом ждать каких-то аномалий или рекордов не стоит.

– Автолюбители могут с уверенностью заготавливать летние шины, как только среднемесячная температура перевалит за отметку 5℃. Для большей части Европейской территории России окончательный переход на летнюю резину будет актуален в апреле: в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Саратове, Воронеже, Волгограде и Ростове-на-Дону, – сообщают метеорологи.

Что касается роста количества осадков этой весной, а также уровня воды в реках, то данные явления специалисты ожидают в Центральном Федеральном округе (Москва и Черноземье), на Южном и Среднем Урале, на юге Западно-Сибирской равнины, на Чукотке, Сахалине и на юге Приморья. Южный Федеральный округ и Волгоградская область, в частности, в этот перечень не входят.