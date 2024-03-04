В Волгограде псу с отрубленными лапами собрали за вечер 100 тыс. рублей





Неравнодушные жители Волгоградской области менее чем за сутки собрали больше 100 тысяч рублей на лечение псу Холодку с отрубленными лапами. Как сообщили V102.RU волонтеры благотворительного фонда «Лисена», ветеринары уже преступили к реабилитации и лечению собаки.

– Наши первоочередные задачи сейчас состоят в эффективном лечении ран. Мы уже закупились всеми медикаментами и антибиотиками, – рассказала директор организации Наталья Миндрина. – После мы приступим к реабилитации. Мы должны его научить комфортно жить. Также мы собираемся связываться с ветеринарной клиникой в Новосибирске, которая уже имеет опыт в протезировании животных. Нам предстоит большая работа.





Несмотря на свою трагедию, по словам зоозащитников, пес уже чувствует себя хорошо и старается не унывать.

– Мы не ожидали, что сможем собрать такую крупную сумму за считанные часы. Спасибо всем неравнодушным, кто смог прислать нам копеечку на лечение. Мы делаем одно большое дело, – поблагодарили волгоградцев в организации.

Напомним, ранее жуткой историей поделились с информагентством волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена». Изувеченную собаку заметили в Дубовке неравнодушные люди и прислали фотографии зоозащитникам. После этого бедное животное забрали в приют.



Видео: благотворительный фонд «Лисена»