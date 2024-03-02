В Волгограде ищут подрядчика на ремонт дорог в трех районах

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в трех районах Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет более 110 миллионов рублей.

Победителю аукциона предстоит в срок до 1 сентября 2024 года отремонтировать улицу Дорожную (от ул. Джаныбековской до ул. Двинской) в Центральном районе, улицу Фонтанную в Дзержинском районе и улицу. им. Довженко (от ул. им. Моцарта до проезда Автодорожный) в Красноармейском районе.

Определен целый ряд требований к проведению дорожных работ. Так, к примеру, подрядчик должен будет предоставить на согласование проекты составов на асфальтобетонные (цементобетонные) смеси, используемые при проведении работ. Что же касается работ, то они должны прерываться, если их качеству будет мешать погода.