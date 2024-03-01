Общество 01.03.2024 10:51
0
01.03.2024 10:51
В городе Котельниково Волгоградской области определили подрядчика по строительству второй очереди парка «Аксайская Дубрава». Напомним, первую часть парка, которая занимает порядка 4,2 гектара, горожане торжественно открыли в декабре 2023 года.
На 5,6 гектара новой территории разместятся еще более необычные экологические, исторические и творческие сооружения.
Центром активности станет площадь «Котел» с интересными арт-объектами – рындой и вагонеткой. Экскурсионная тропа «Железная дорога» познакомит посетителей «Аксайской Дубравы» с историей города.
Природные красоты Котельниково отразятся на аллее акаций с обустроенными местами отдыха. В зоне «эко-тропы» проложат экскурсионный маршрут с информацией о флоре и фауне Котельниковского района. К экологическому сектору относится и познавательная прогулочная тропа «33 аллеи».
Во второй очереди парка предусмотрена еще одна детская площадка для детей в возрастных группах 3–7 лет и 7–14 лет. Самые активные котельниковцы и гости города оценят и песчаный бассейн для активных игр.
Добрососедский сектор и мангальная зона станут местом дружеских встреч местных жителей. Разработчики позаботились и о четвероногих жителях – специально для лучших друзей человека будет сооружена огражденная зона выгула собак с различными снарядами для дрессировки.
Протяженность пешеходных дорожек второй очереди «Аксайской Дубравы» составит приблизительно 2 километра. Территория будет снабжена линиями освещения основного и второстепенного типов, современной парковой мебелью, дополнительным озеленением деревьями, другими многолетними растениями.
Все объекты будут построены максимально бережно к уже растущим на этой территории деревьям и интегрированы в существующий ландшафт.
Напомним, современный благоустроенный парк «Аксайская Дубрава» строится в рамках проекта «Котельниково – земля героев» совместными усилиями предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и администрации города Котельниково. Завершение строительства и открытие второй части общественной территории запланировано на осень 2024 года.
Средства на строительство «парка мечты», как его уже называют, получены благодаря победе заявки, разработанной при финансовом участии градообразующего предприятия, во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.
Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиО01.03.2024 15:42
Общество 01.03.2024 15:42
Неравнодушные волгоградцы оказали помощь приюту для бездомных собак и кошек01.03.2024 14:45
Общество 01.03.2024 14:45
В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенка01.03.2024 13:59
Общество 01.03.2024 13:59
Электричку для болельщиков «Ротора» из Волжского пустят 3 марта01.03.2024 13:58
Общество 01.03.2024 13:58
Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в Архызе01.03.2024 13:23
Общество 01.03.2024 13:23
Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в Волгограде01.03.2024 12:04
Общество 01.03.2024 12:04
В Волгограде нашли применение выброшенным книгам01.03.2024 11:32
Общество 01.03.2024 11:32
В МЧС КЧР прокомментировали историю с пропавшим главой турфирмы из Волгограда01.03.2024 11:27
Общество 01.03.2024 11:27
В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президента01.03.2024 10:54
Общество 01.03.2024 10:54
«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршрутки01.03.2024 10:22
Общество 01.03.2024 10:22
Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТП01.03.2024 09:10
Общество 01.03.2024 09:10
Первые весенние выходные порадуют волгоградцев теплом и солнцем01.03.2024 08:37
Общество 01.03.2024 08:37
Суд в Волгограде оштрафовал за перевозки нелегального лодочника29.02.2024 21:41
Общество 29.02.2024 21:41
Управделами мэрии Волжского возглавил контрольно-счетную палату города29.02.2024 20:18
Общество 29.02.2024 20:18
Молзаводу «Волгоградский» грозит повторное банкротство из-за долгов29.02.2024 18:35
Общество 29.02.2024 18:35