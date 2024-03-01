Общество

Всем на зависть: в Котельниково готовятся построить вторую очередь парка «Аксайская Дубрава»

Общество 01.03.2024 10:51
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01.03.2024 10:51


В городе Котельниково Волгоградской области определили подрядчика по строительству второй очереди парка «Аксайская Дубрава». Напомним, первую часть парка, которая занимает порядка 4,2 гектара, горожане торжественно открыли в декабре 2023 года.
На 5,6 гектара новой территории разместятся еще более необычные экологические, исторические и творческие сооружения.
Центром активности станет площадь «Котел» с интересными арт-объектами – рындой и вагонеткой. Экскурсионная тропа «Железная дорога» познакомит посетителей «Аксайской Дубравы» с историей города.
Природные красоты Котельниково отразятся на аллее акаций с обустроенными местами отдыха. В зоне «эко-тропы» проложат экскурсионный маршрут с информацией о флоре и фауне Котельниковского района. К экологическому сектору относится и познавательная прогулочная тропа «33 аллеи».
Во второй очереди парка предусмотрена еще одна детская площадка для детей в возрастных группах 3–7 лет и 7–14 лет. Самые активные котельниковцы и гости города оценят и песчаный бассейн для активных игр.

Добрососедский сектор и мангальная зона станут местом дружеских встреч местных жителей. Разработчики позаботились и о четвероногих жителях – специально для лучших друзей человека будет сооружена огражденная зона выгула собак с различными снарядами для дрессировки.
Протяженность пешеходных дорожек второй очереди «Аксайской Дубравы» составит приблизительно 2 километра. Территория будет снабжена линиями освещения основного и второстепенного типов, современной парковой мебелью, дополнительным озеленением деревьями, другими многолетними растениями.
Все объекты будут построены максимально бережно к уже растущим на этой территории деревьям и интегрированы в существующий ландшафт.
Напомним, современный благоустроенный парк «Аксайская Дубрава» строится в рамках проекта «Котельниково – земля героев» совместными усилиями предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий и администрации города Котельниково. Завершение строительства и открытие второй части общественной территории запланировано на осень 2024 года.
Средства на строительство «парка мечты», как его уже называют, получены благодаря победе заявки, разработанной при финансовом участии градообразующего предприятия, во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

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