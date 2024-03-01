



В МЧС Карачаево-Черкесской республики опровергли информацию о том, что спасатели якобы занимаются поисками пропавшего инструктора по туризму из Волгоградской области Андрея Диметренко. В МЧС Карачаево-Черкесской республики опровергли информацию о том, что спасатели якобы занимаются поисками пропавшего инструктора по туризму из Волгоградской области Андрея Диметренко.





Как пояснили в пресс-службе республиканского ведомства корреспонденту V102.RU, в МЧС по поводу исчезновения волгоградца сообщений не поступало. Мало того, в ведомство не поступала и информация о походе в горы группы туристов из волгоградского региона, хотя уведомления о маршруте тургрупп организаторы должны в обязательном порядке направлять в МЧС.



Однако утром 29 февраля в социальной сети главы фирмы появились фото горных пейзажей, сделанных, видимо, во время турпохода. При этом телефон Диметренко недоступен. Однако утром 29 февраля в социальной сети главы фирмы появились фото горных пейзажей, сделанных, видимо, во время турпохода. При этом телефон Диметренко недоступен.

Фото Андрей Димитренко VK.com

Ранее в волгоградских СМИ появилась информация о якобы исчезнувшем во время похода в горы руководителе туристической фирмы «Рейдер Парк» Андрее Диметренко. Сообщалось, будто бы Диметренко пропал 28 февраля во время прохождения маршрута в Зеленчукском районе.