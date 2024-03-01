«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршрутки

Сегодня, 1 марта, в Котовском районе Волгоградской области после большого перерыва на линии вышли маршрутки, которые свяжут городское поселение с селами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района, всего открыто 7 маршрутов, а перевозки будут осуществляться по нерегулируемым тарифам микроавтобусами ПАЗ и ГАЗ, следующих до конечных пунктов Смородиново, Племсовхоз, Романов, Сосновка и других. Маршрутки также будут заходить еще в десяток сел Котовского района. Пассажирскими перевозками занимается ООО «Велес».
Автобусы будут курсировать по маршрутам в рабочие дни – от одного до трех раз в день. Дороже всего обойдется поездка в Сосновку – 270 рублей. Стоимость самого дешевого билета составит 70 рублей.
Жители Котовского района не могут поверить в то, что, наконец, власти озаботились транспортными проблемами жителей Богом забытых сел. Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что селяне вынуждены были нанимать частный транспорт для поездок в районный центр, что оборачивалось непомерными тратами. Отсутствие маршруток приводило к недоступности, в частности, медицинской помощи. Так, информагентство рассказывало об онкобольной жительнице села Перещепное,
которой частые поездки к врачам обошлись в круглую сумму.
Районные власти объясняли отсутствие транспортного сообщения с отдаленными селами Котовского района уходом перевозчика, который жаловался на подорожание обслуживания микроавтобусов и малый пассажиропоток.