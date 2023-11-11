«Маршрутки нет уже несколько месяцев»: под Волгоградом онкобольная тратит всю пенсию на поездки к врачам





Онкобольная жительница села Перещепное Котовского района Волгоградской области вынуждена тратить всю пенсию по инвалидности на поездки к врачам. Как рассказала V102.RU Наталья Шишкина, вот уже несколько месяцев нет никакого транспортного сообщения с районным центром. Жители отдаленного села платят немалые деньги для найма транспорта, чтобы доехать до Котово и решить вопросы со здоровьем или какие-то бытовые проблемы. Онкобольная жительница села Перещепное Котовского района Волгоградской области вынуждена тратить всю пенсию по инвалидности на поездки к врачам. Как рассказала V102.RU Наталья Шишкина, вот уже несколько месяцев нет никакого транспортного сообщения с районным центром. Жители отдаленного села платят немалые деньги для найма транспорта, чтобы доехать до Котово и решить вопросы со здоровьем или какие-то бытовые проблемы.





Не могут больше платить бешеные деньги за поездки в райцентр и другие жители села, многие из которых – пенсионеры. По словам Веры Петровны Костяковой, выделить 1,5 тысячи рублей на одну поездку для пожилого человека – небывалая роскошь. Не могут больше платить бешеные деньги за поездки в райцентр и другие жители села, многие из которых – пенсионеры. По словам Веры Петровны Костяковой, выделить 1,5 тысячи рублей на одну поездку для пожилого человека – небывалая роскошь.

- Последний раз я нанимала машину в своем селе за 1600 рублей, чтобы попасть на прием к онкологу в районной больнице, - говорит 52-летняя женщина. – Хорошо, он меня подождал часа два и на этой же машине я вернулась домой. Но я вынуждена из-за моего заболевания часто ездить в больницу – не только в Котово, но и в Волгоград. В месяц как раз уходит вся моя пенсия по инвалидности – это около 14 тысяч рублей.По словам Натальи, в такой же ситуации находятся и другие жители села.- Раньше у нас ходила маршрутка, сначала три раза в неделю, потом – два. Но расписание и тогда не соблюдалось – то солярки не было, то какие-то поломки. Теперь вообще никакого транспорта нет. Как хочешь, так и езжай. Люди собираются, сбрасываются, чтобы подешевле было доехать. Но у меня ситуация особенная. Если мне надо сдать анализы, на прием к врачу или получить анализы – хочешь, не хочешь, приходится ехать часто одной. Хорошо, если за 1200 получается сторговаться. Но в месяц все равно получается около десяти поездок. Никакой пенсии на это не хватает. Да, у нас есть машина, но муж не всегда может меня довезти – он ездит на работу каждый день.У Натальи – онкологическое заболевание крови. Однажды ее еле спасли от внутреннего кровотечения – осложнения после химиотерапии. Женщина, уставшая от непомерных расходов на поездки, попыталась выяснить у главы Котовского района Сергея Чумакова о причинах отсутствия маршруток.- Больше месяца назад я обратилась к главе района на его официальную страничку в социальной сети. Спросила, что делать жителям Перещепного, от которого до райцентра 41 километр, без транспорта? Но глава так мне и не ответил, - рассказала Наталья.- Когда плохо становится, вызываем скорую помощь, но она не всегда доходит, - говорит пенсионерка. – А так уже почти целый год мы выехать из села не можем.В подобной ситуации оказались и жители села Бурлук. По словам жителей села, которое расположено примерно в 60 километрах от райцентра, для поездок в Котово люди также сбрасываются и нанимают машины.Глава Мокроольховского сельского поселения, куда входит село Перещепное, Татьяна Мустафаева пояснила V102.RU, что перевозчик, который обслуживал село Перещепное, прекратил свою деятельность.- Ему было невыгодно возить из-за небольшого пассажиропотока, - пояснила глава. – На маршрутах ездили импортные микроавтобусы, а запчасти подорожали, соответственно, и ремонт. Он у нас один ездил по селам района. Сейчас районная администрация ищет нового перевозчика.