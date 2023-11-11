«Маршрутки нет уже несколько месяцев»: под Волгоградом онкобольная тратит всю пенсию на поездки к врачам

По словам Натальи, в такой же ситуации находятся и другие жители села.
- Раньше у нас ходила маршрутка, сначала три раза в неделю, потом – два. Но расписание и тогда не соблюдалось – то солярки не было, то какие-то поломки. Теперь вообще никакого транспорта нет. Как хочешь, так и езжай. Люди собираются, сбрасываются, чтобы подешевле было доехать. Но у меня ситуация особенная. Если мне надо сдать анализы, на прием к врачу или получить анализы – хочешь, не хочешь, приходится ехать часто одной. Хорошо, если за 1200 получается сторговаться. Но в месяц все равно получается около десяти поездок. Никакой пенсии на это не хватает. Да, у нас есть машина, но муж не всегда может меня довезти – он ездит на работу каждый день.
У Натальи – онкологическое заболевание крови. Однажды ее еле спасли от внутреннего кровотечения – осложнения после химиотерапии. Женщина, уставшая от непомерных расходов на поездки, попыталась выяснить у главы Котовского района Сергея Чумакова о причинах отсутствия маршруток.
- Больше месяца назад я обратилась к главе района на его официальную страничку в социальной сети. Спросила, что делать жителям Перещепного, от которого до райцентра 41 километр, без транспорта? Но глава так мне и не ответил, - рассказала Наталья.
В подобной ситуации оказались и жители села Бурлук. По словам жителей села, которое расположено примерно в 60 километрах от райцентра, для поездок в Котово люди также сбрасываются и нанимают машины.
Глава Мокроольховского сельского поселения, куда входит село Перещепное, Татьяна Мустафаева пояснила V102.RU, что перевозчик, который обслуживал село Перещепное, прекратил свою деятельность.
- Ему было невыгодно возить из-за небольшого пассажиропотока, - пояснила глава. – На маршрутах ездили импортные микроавтобусы, а запчасти подорожали, соответственно, и ремонт. Он у нас один ездил по селам района. Сейчас районная администрация ищет нового перевозчика.
Фото Александра Касьянова