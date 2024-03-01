Первые весенние выходные порадуют волгоградцев теплом и солнцем

Общество 01.03.2024 08:37
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01.03.2024 08:37
Первые весенние выходные в этом году пройдут в Волгоградской области под знаком тепла и солнца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, даже в северо-восточных районах региона, где еще сегодня днем будут минусовые температуры, 2 и 3 марта ожидается стабильный плюс – до +7 градусов.В областном центре в субботу и воскресенье также прогнозируют до +5 градусов. При этом ночью в области сохранятся морозы. Однако они будут идти постепенно на спад.
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