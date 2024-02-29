Суд в Волгограде оштрафовал за перевозки нелегального лодочника

Владелец маломерного судна в Волгограде оштрафован на 50 тысяч рублей за осуществление перевозок без лицензии. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, Тракторозаводский районный суд Волгограда признал лодочника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Факт коммерческой перевозки пассажиров на маломерном судне без лицензии и постановки судна на учет был выявлен в ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности судоходства.

Решением суда лодочнику запрещено пользоваться маломерным судном в коммерческих целях до получения лицензии. На имущество судовладельца наложены обеспечительные меры.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»