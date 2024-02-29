Управделами мэрии Волжского возглавил контрольно-счетную палату города

Депутаты Волжской городской Думы в Волгоградской области на заседании 29 февраля избрали нового председателя контрольно-счетной палаты города, передает V102.RU.

- В связи с истечением полномочий действующего председателя КСП 30 апреля 2024 года, в городскую Думу на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Попова, занимающего должность управляющего делами администрации городского округа, - сообщили в представительном органе.

За кандидатуру Попова депутаты проголосовали единогласно.

Как ранее сообщало информагентство, КСП Волжского 10 лет возглавлял Юрий Жучков. Несколько лет назад Жучкова хотели снять с должности председателя КСП, но тогда он сохранил свою должность.

Фото: администрации Волжского