Общество

Управделами мэрии Волжского возглавил контрольно-счетную палату города

Общество 29.02.2024 20:18
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29.02.2024 20:18


Депутаты Волжской городской Думы в Волгоградской области на заседании 29 февраля избрали нового председателя контрольно-счетной палаты города, передает V102.RU.

- В связи с истечением полномочий действующего председателя КСП 30 апреля 2024 года, в городскую Думу на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Попова, занимающего должность управляющего делами администрации городского округа, - сообщили в представительном органе.

За кандидатуру Попова депутаты проголосовали единогласно.

Как ранее сообщало информагентство, КСП Волжского 10 лет возглавлял Юрий Жучков. Несколько лет назад Жучкова хотели снять с должности председателя КСП, но тогда он сохранил свою должность.

Фото: администрации Волжского

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