Общество

В Волгограде скончался экс-глава Облспорткомитета Виктор Иванов

Общество 29.02.2024 15:56
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29.02.2024 15:56


Сегодня, 29 февраля, в Волгограде на 83-м году жизни скончался член Общественной палаты Волгоградской области, бывший глава областного комитета спорта Виктор Иванов, передает V102.RU.

- Накануне утром в одной из волжских клиник Виктору Петровичу была проведена операция на сердце, после которой он чувствовал себя вполне удовлетворительно, а в ночь на сегодня его не стало… Комитет физической культуры и спорта в полном составе выражает искренние соболезнования семье, родственникам, близким, коллегам, друзьям, ветеранам, спортсменам и всем-всем-всем, кто знал этого мудрого и опытнейшего специалиста-руководителя, - говорится в некрологе областного комитета спорта.

Виктор Иванов руководил спортивным комитетом региона 15 лет - с 1990-го по 2006-й годы. 

С эпохой правления Иванова связывают основные успехи волгоградских спортсменов на олимпийских аренах в Барселоне-92, Атланте-96, Сиднее-2000 и Афинах-2004, а также волгоградского «Ротора».

Коллеги Виктора Иванова вспоминают его как умелого организатора, грамотного руководителя и преданного общему делу профессионала. За успешную деятельность был удостоен огромного количества наград самого разного уровня, в том числе и медали «За заслуги перед Волгоградской областью». В последние годы являлся членом Общественной палаты Волгоградской области, руководил региональной общественной организации «Олимпийский совет Волгоградской области».

Соболезнования родным и близким Виктора Иванова выразил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Прощание с Виктором Ивановым состоится в субботу, 2 марта. 

Фото: комитет спорта Волгоградской области

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