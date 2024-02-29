Волгоград разворачивается лицом к Волге: какое будущее ждет береговые территории в ближайшие несколько лет





С конца 2023 года в Волгограде резко вырос спрос на жилье в новостройках. К такому выводу пришли эксперты, анализирующие рынок недвижимости в России. Большой интерес у жителей города вызывают прибрежные территории, которые несколько последних лет активно осваиваются волгоградскими застройщиками, привлекая любителей красивых видов и свежего воздуха. Стоит ли переезжать в квартиру у реки, и в чём заключаются особенности такого жилья, читайте в материале V102.RU.

Особенности прибрежной территории

С точки зрения развития береговой линии волгоградские застройщики не стали первопроходцами. Берег реки давно пользуется большой популярностью как в соседних регионах, например, Астрахани, Самаре и Ульяновске, так и в отдалённых мегаполисах, таких как Новосибирск и Екатеринбург. Квартиры у воды здесь считаются не прихотью, а необходимостью в попытке выбраться из шума и пыли города. В Москве жить с «видом на воду» было престижно еще с прошлого века, а жилые комплексы на берегу Москвы-реки считались и будут считаться знаковыми и уникальными.

В Волгограде проекты на берегу Волги пока можно пересчитать по пальцам одной руки, так как разрешение на строительство здесь получить сложнее, да и требования к объектам более строгие, поэтому освоением этой территории занимаются, преимущественно, крупные авторитетные компании.

– Перед возведением объектов проводится огромная предварительная работа: проектирование, получение разрешения на строительство, прохождение всевозможных комиссий и так далее. А уже по ходу работ применяются дополнительные меры. Приведу пример. Под каждым домом нашего жилого комплекса, расположенного на берегу, в процессе строительства закладывались 16-метровые сваи под фундамент для повышения устойчивости, – рассказывает генеральный директор АО «Берег Волги» СЗ» Даниил Панов.

Кроме того, кварталам у Волги слабо угрожает точечная застройка, за которую уже не один год горожане ругают местные власти. Многие застройщики обустраивают внутри жилых комплексов полноценные рекреационные зоны и активно развивают береговую линию. Именно поэтому, уверены эксперты, берег Волги имеет все шансы стать самой перспективной для жизни территорией в ближайшие несколько лет.





– Развитие берега Волги – это важное условие, которое ставит перед застройщиками городская администрация. Ознакомиться с ним можно на плане застройки жилого комплекса. Это поможет представить, как изменится инфраструктура микрорайона и как это отразится на жизни местных жителей. К примеру, со временем могут появиться прогулочные и рекреационные зоны, благоустроенная набережная и социальная инфраструктура – и все это вместо пустырей и заброшек, которыми «славится» наша береговая линия, – комментирует представитель волгоградского риелторского агентства.

Оазисы вместо пустырей

Первое, на что обращают внимание волгоградские урбанисты, говоря о перспективах берега Волги, - это проект продолжения нулевой продольной магистрали, которая соединит северные и южные районы города. Второе - новая общественная инфраструктура, которая станет местом для отдыха всех жителей города.

– По концепцию благоустройства новой набережной в Ворошиловском районе, прогулочная зона со спуском к воде появится рядом со зданием строящегося Арбитражного суда. Это территория в границах улицы Иркутская и улица Лавочкина, – пояснили в Центре компетенций «ВЯЗ». – Прогулочное пространство будет разделено на две функциональные зоны: первая – территория, прилегающая к зданию Арбитражного суда, вторая расположена рядом с нулевой рокадной магистралью.

Речь идет о территории уже не существующего грузового речпорта. Последние 20 лет земля находится в стагнации, и только сейчас началось настоящее преображение этого некогда заброшенного участка.





Исходя из концепции, между зданием Арбитражного суда и новым жилым комплексом по улице имени Степана Разина планируется обустройство пешеходных связей и терренкурной тропы – будет разработан специальный маршрут, предназначенный для оздоровительной ходьбы и бег. Около здания Арбитражного суда планируется обустройство прибрежной зоны с созданием прогулочного променада для горожан, который соединит Центральный и Ворошиловский районы единым пешим маршрутом вдоль Волги. Также в этой части благоустройства будет создана парковая зона с арт-объектом арочного типа, посвященному грузовому порту Волгограда.

Со стороны нулевой рокадной магистрали предусматривается создание детской и спортивной площадок, а также размещение зоны тихого отдыха. Вдоль дороги планируется обустроить парковочные места для автомобилей, удобные тротуары и велодорожку. Получится благоустроенный прибрежный микрорайон.

Очень обнадеживающие перспективы у берега Волги и в Тракторозаводском районе по улице Тракторостроителей. Строительство нового жилого комплекса станет мощным импульсом к благоустройству территории - вместо заброшенного пустыря здесь появится настоящий оазис с пространствами для отдыха целыми семьями, места для романтических прогулок, а также занятий спортом. Общую картину дополнит масштабное озеленение. Но самое главное, что выход к берегу будет открыт для горожан.

Штучные экземпляры

Безусловно, квартиры в жилых комплексах на берегу Волги даже по сегодняшним меркам стоят дороже обычных. Но хорошая новость в том, что разница в цене не настолько значительная, как может показаться на первый взгляд. Например, сегодня квадратный метр такой недвижимости обойдётся в сумму от 95 до 150 тысяч рублей. Для сравнения: по данным аналитики, в среднем по городу квадратный метр жилой площади стоит 99 000 рублей в новостройках.

– Покупатели прибрежного жилья доплачивают, прежде всего, не за вид, ведь в стоимость «квадрата» включено также и благоустройство дворов, транспортная доступность района, развитие прилегающей территории и другие параметры, — объясняет представитель волгоградского риелторского агентства.





Эксперты уверены, недвижимость у Волги уже сейчас можно назвать штучными экземплярами, которые распродаются еще на стадии строительства. В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится – далеко не все застройщики готовы соблюдать жесткие требованию к застройке территории и заниматься развитием прилегающей к домам береговой линии. Но как только прибрежные территории застроятся и благоустроятся, они станут точками притяжения жителей разных районов Волгограда.

Фото: ИА «Высота 102»