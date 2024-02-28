Общество

Матери погибшего на СВО волгоградца больше года отказывали в выплатах

Общество 28.02.2024 15:37
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28.02.2024 15:37


Близкие погибшего на СВО жителя Волгоградской области Алтая Джасового добились выплат за погибшего родственника. Как сообщили V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества», за помощью в оформлении выплат обратилась мать героя Рсканм Айчановна.

Ее 44-летний сын Алтай, житель села Новый Быт Николаевского района Волгоградской области, ушел на фронт добровольцем в конце сентября 2022 года, а через несколько месяцев, в декабре, пришло известие о его гибели. Мужчина погиб под Марьинкой. В июле 2023 года он был награжден посмертно орденом Мужества, который вручили его вдове в музее-панораме «Сталинградская битва».


Женщина пыталась самостоятельно оформить документы на получение выплат, однако столкнулась с трудностями. За помощью пенсионерка обратилась в организацию «Защитники Отечества», где выяснили, что на момент гибели Алтай числился одновременно в двух воинских частях. Эта неразбериха и стала препятствием в оформлении документов на выплаты.   

Лишь осенью прошлого года стал известно, что рядовой Алтай Джасовой был исключен из списка военнослужащих одной из воинских частей. Спустя несколько дней все меры поддержки были одобрены и зачислены в адрес родственников погибшего.

Фото: "Защитники Отечества" / VK.com

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