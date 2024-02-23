Генерал МВД произвел «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества на Мамаевом кургане в Волгограде состоялась военно-патриотическая акция «Выстрел памяти», передает V102.RU.





- Почетное право произвести «Выстрел памяти» из артиллерийского орудия предоставлено начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанту полиции Дмитрию Вельможко и председателю Совета ветеранов ОВД и ВВ по Волгоградской области полковнику внутренней службы (в отставке) Валентину Кантемирову, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В этой акции приняли участие сотрудники ГУ МВД России по региону, ветераны органов внутренних дел и кадеты полицейских классов города Волгограда.

Напомним, что выстрелы в рамках акция «Выстрел памяти» производятся на южном склоне Мамаева кургана из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области