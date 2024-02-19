В волгоградских лесах нагребли на 13% больше снега, чем годом ранее





В Волгоградской области заготовили 102 тонны снега, предназначенные для хранения сеянцев перед посадкой. По информации облкомприроды, собранный объем снежной массы превысил прошлогодний результат на 13% процентов.

В ведомстве объяснили, что такой запас снега поможет продлить срок проведения лесопосадочных работ и повысит жизнестойкость сеянцев и саженцев.

– Содержание перед посадкой сеянцев в специальной массе снежной массе, пересыпанной опилками и накрытой соломой, позволяет затормозить сокодвижение в растениях и продлить нахождение растений в фазе сна, – рассказали в облкомприроды. - Такой «спящий» режим увеличивает срок посадки и способствует лучшей приживаемости молодых деревьев.

Лидерами по сборке снега в регионе стали Урюпинское и Волгоградское лесничество.

Фото: облкомприроды