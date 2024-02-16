Под Волгоградом у поступившей в частный питомник собаки проявилось бешенство

Вирус бешенства у собаки выявлен в частном питомнике, расположенном в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, в настоящее время в питомнике объявлен карантин, проводится иммунизация.

- Заболевание выявлено у доставленной в частный питомник собаки. Как вновь поступившая, она была помещена в отдельную клетку, в течение карантинирования у животного проявились признаки бешенства, - сообщили информагентству в комитете ветеринарии.

Приняты все меры для предотвращения распространения бешенства.

Специалисты напоминают, что основным средством профилактики является регулярная вакцинация животных. Так, в 2023 году в Волгоградской области специалистами государственной ветеринарной службы иммунизировано более 616 тысяч голов сельскохозяйственных и домашних животных. Сделать прививку от бешенства можно бесплатно в государственных ветеринарных клиниках.

Напомним, на прошлой неделе бешенство было обнаружено у собаки в жилом массиве города Ленинск Волгоградской области.