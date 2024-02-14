Общество

В Волгограде презентовали проект благоустройства склона Набережной

Общество 14.02.2024 21:05
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14.02.2024 21:05


На Верхней террасе Центральной Набережной впервые будет благоустроен и оборудован для отдыха горожан склон и спуск к Волге. Архитекторы центра «ВЯЗ» представили проект будущей территории, сообщает V102.RU. На втором этапе реконструкции планируется благоустроить место отдыха горожан в границах улиц 7-й Гвардейской Дивизии и ул. Наумова. Протяженность участка составит 570 метров.
Архитекторы предложили сохранить существующие пешеходные дорожки и уложить на них новое плиточное покрытие. Велосипедную дорожку предполагается расположить на главной аллее, но отделить ее от основной части – зеленой зоной, чтобы тем самым разграничить движение двухколесного транспорта и пешеходов.
Будет восстановлена и старая лестница, которая расположена напротив стоматологической поликлиники по ул. Наумова. На данный момент объект находится в полуразрушенном состоянии. Основание ее укрепят,  а по обе стороны от лестницы преобразят склон. Здесь появится новый газон, будут высажены дополнительные низкорослые деревья и кустарники, чтобы не перекрывался живописный вид на Волгу. Также на склоне появится новая система освещения и удобные лавочки для отдыха горожан.
Посередине благоустраиваемого участка архитекторы предлагают организовать смотровую площадку с видом на Волгу. По концепции, благоустраиваемая часть Верхней террасы Центральной Набережной будет оборудована дополнительными лавочками и местами для сидения, которые встроят в существующие гранитные парапеты, простирающиеся до самой ул. 7-й Гвардейской Дивизии. Главная прогулочная аллея будет оснащена большими фонарями и низкими светильниками, которые планируется расположить в зеленой зоне.
Архитекторы предлагают добавить месту отдыха волгоградцев яркие нотки и высадить дополнительное озеленение в виде красного клена, черемухи, гортензии, пампасной травы.
Фото центра "ВЯЗ"

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