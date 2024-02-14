Волгоградский Детфонд купил дорогое оборудование детям-инвалидам









Партию дорогостоящего оборудования – вертикализатор, подъемник, кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением – приобрело для детей-инвалидов в возрасте до 13 лет Волгоградское отделение Российского детского фонда. Все ребята, сообщает ИА «Высота 102», страдают тяжелыми формами ДЦП.

По информации волгоградского Детфонда, общая стоимость технических устройств составила порядка 400 тысяч рублей. Две единицы оборудования уже переданы семьям, поставка остальных изделий в Волгоград состоится в ближайшее время. Устройства повысят мобильность детей с особенностями развития и улучшат качество их жизни.

– Семья Трегубовых из Дзержинского района недавно получила подъемник для ванны. Мама одна воспитывает 13-летнюю Ольгу, поэтому без вспомогательных устройств справляться с взрослеющим ребенком ей становится все сложнее. А в Краснооктябрьском районе вдвоем с мамой проживает Дима Староверкин, ему тоже 13. У мальчика – тяжелая форма церебрального паралича. Кресло-стул с санитарным оборудованием станет для семьи отличным помощником в быту. Вместе с устройством фонд передал маме мальчика месячный запас подгузников, – рассказывают в Детфонде.





Волгоградское отделение фонда работает по 16 благотворительным программам. Председатель правления, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева подчеркивает, что «Помощь детям-инвалидам» – особенное направление, требующее в каждом случае индивидуального подхода и привлечения значительных финансовых ресурсов.