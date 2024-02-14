Общество

Волгоградский Детфонд купил дорогое оборудование детям-инвалидам

Общество 14.02.2024 17:54
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14.02.2024 17:54



Партию дорогостоящего оборудования – вертикализатор, подъемник, кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением – приобрело для детей-инвалидов в возрасте до 13 лет Волгоградское отделение Российского детского фонда. Все ребята, сообщает ИА «Высота 102», страдают тяжелыми формами ДЦП. 

По информации волгоградского Детфонда, общая стоимость технических устройств составила порядка 400 тысяч рублей. Две единицы оборудования уже переданы семьям, поставка остальных изделий в Волгоград состоится в ближайшее время. Устройства повысят мобильность детей с особенностями развития и  улучшат качество их жизни. 

Семья Трегубовых из Дзержинского района недавно получила подъемник для ванны. Мама одна воспитывает 13-летнюю Ольгу, поэтому без вспомогательных устройств справляться с взрослеющим ребенком ей становится все сложнее. А в Краснооктябрьском районе вдвоем с мамой проживает Дима Староверкин, ему тоже 13. У мальчика – тяжелая форма церебрального паралича. Кресло-стул с санитарным оборудованием станет для семьи отличным помощником в быту. Вместе с устройством фонд передал маме мальчика месячный запас подгузников, – рассказывают в Детфонде. 


Волгоградское отделение фонда работает по 16 благотворительным программам. Председатель правления, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева подчеркивает, что «Помощь детям-инвалидам» – особенное направление, требующее в каждом случае индивидуального подхода и привлечения значительных финансовых ресурсов. 

2024 год для нашей благотворительной организации в регионе начался активно – благодаря помощи спонсоров мы осуществили такую большую закупку, – говорит Ирина Соловьева. – Значительный вклад в работу фонда по этой программе вносят крупные предприятия и учреждения региона. Им всем, а также неравнодушным гражданам, мы бесконечно признательны за поддержку.

Волгоградское отделение Детского фонда также помогает детям-инвалидам по программе «Мили доброты». В данном случае поддержка  выражается в погашении стоимости проезда до места лечения ребенка. Кроме того, региональный фонд шефствует над семьями с больными детьми, оказавшимися в наиболее сложных жизненных ситуациях, регулярно дарит подарки в и выступает партнером при проведении культурно-досуговых мероприятий для ребят с ограниченными возможностями.

Фото: предоставлены отделением Детского фонда

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