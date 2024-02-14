К концу недели Волгоград и область ждет резкое похолодание и шторм

В Волгоградской области синоптики к концу рабочей недели обещают резкое похолодание и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, уже завтра в отдельные часы температура упадет до -15 градусов.

— В четверг, 15 февраля, в регионе без существенных осадков. Велика опасность гололедно-изморозевых явлений, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления с прорывами до 15-18 м/с. В ночной период за окном -10…-15º, после обеда столбики термометров покажут -5...-10º, — рассказали информагентству в ЦГМС. — Пятница, 16 февраля, принесет с собой облачную с прояснениями погоду. Осадки в этот день маловероятны. На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы температура упадет до -13...-18º, днем составит -5...-10º.

Жителям Волгограда завтра, 15 февраля, также не стоит ожидать сильных осадков. На дорогах сохранится гололедица, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с и порывами до 15-18 м/с. Ночью в городе-герое -10...-12º, днем -5...-7º.

— Последний рабочий день, 16 февраля, выдастся ветреным. Порывы ветра восточной четверти местами составят до 18 м/с. Осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Ночью в областном центре -13...-15º, днем -6...-8º.

Фото: архив ИА «Высота 102»