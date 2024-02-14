Волгоградцы через неделю отдохнут три дня подряд





Жители Волгоградской области наравне со всеми россиянами смогут отдохнуть на протяжении трех дней в феврале. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает ИА «Высота 102», будущая рабочая неделя будет короткой и завершится 22-го числа. Таким образом, волгоградцы будут отдыхать с 23 по 25 февраля включительно.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» публиковало календарь выходных дней в 2024 году, согласно которому следующие длительные выходные состоятся в марте с 8-го по 10-е числа. Затем выходная четырехдневка ждет работников с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а празднование Дня Победы предполагает три нерабочих дня – с 9 по 12 мая.