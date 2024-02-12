Общество 12.02.2024 09:04
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12.02.2024 09:04
В Городищенском и Чернышковском районах Волгоградской области энергетики восстановили электроснабжение после ледяного дождя. Как сообщили V102.RU в компании Россети-Юг, энергетики продолжают работать в Котельниковском районе, наиболее пострадавшим от последствий непогоды. Сотрудники компании задействуют передвижные резервные источники электроснабжения, используя их для запитки соцобъектов на период проведения ремонтных работ.
Работы ведутся и в темное время суток: 32 специалиста в составе 9 бригад и 16 единиц спецтехники будут проводить их в до полного восстановления электроснабжения потребителей. К местам проведения ночных работ были доставлены световые башни.
Напомним, накануне в Котельниково был введен режим ЧС из-за ледяного дождя, в результате которого были повреждены линии электропередач.
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