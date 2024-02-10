Общество

Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера Янмаева

Общество 10.02.2024 21:25
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10.02.2024 21:25


Сегодня, 10 февраля, в Светлоярском районе Волгоградской области простились с погибшим на СВО Энвером Янмаевым. Такое сообщение опубликовано на сайте муниципального казенного учреждения «Социально-культурный, досуговый центр семьи и молодежи «Гармония» сельского поселения Червленое, передает V102.RU.
Прощание состоялось в местном ДК. Похоронили Энвера Янмаева по мусульманским обычаям.
Фото МКУ "СКЦ ДЦ СМ "Гармония"

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