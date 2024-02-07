Бойцам СВО на передовой предоставили субсидии на покупку жилья

Военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации, прямо на передовой и полигонах вручили документы, позволяющие получить субсидии на покупку или возведение жилья, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

В МО РФ уточнили, что специалистами с военными также проведены выездные консультации по вопросам реализации прав на обеспечение жильем. В ведомстве отметили, что «решения о предоставлении субсидий вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках СВО на передовой, а также проходящим подготовку на военных полигонах».

Подобная инициатива является дополнительной мерой поддержкой для тех, кто отправился в зону боевых действий. Отмечается, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению соцгарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части обеспечения последних жилыми помещениями.

Напомним, что власти в Волгоградской области определили условия и перечень категорий участников СВО, к которым будут применяться новые меры соцподдержки. О них сегодня, 7 февраля, на встрече с добровольцами заявил глава региона Андрей Бочаров. Увеличен размер единовременной региональной компенсационной выплаты. Кто получит 300 тысяч за СВО? Изучаем постановление губернатора.

Фото: архив ИА «Высота 102»