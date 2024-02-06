В Волгограде поднимут единовременные выплаты к 9 мая и 2 февраля

Единовременные денежные выплаты постоянно проживающим в Волгограде ветеранам – участникам Сталинградской битвы и труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», будут увеличены. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный проект решения гордумы, сумма составит 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч.

Изменения вносятся в решение Волгоградской городской думы от 16 апреля 2014 года № 12/361, согласно которому ежегодные единовременные денежные выплаты осуществляться в связи с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомним, что выплаты участникам Сталинградской битвы, постоянно проживающим в Волгоградской области, осуществляет также администрация Волгоградской области. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. На такую же сумму могут рассчитывать жители, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев (за исключением оккупированных территорий), и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».