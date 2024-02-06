МУП «Волжская автоколонна» выплатит 200 тысяч за падение пассажирки в автобусе №4

Женщина ехала в автобусе №4, когда водитель неожиданно резко затормозил. В результате пассажирка упала и получила тяжелые травмы. Волжанку срочно госпитализировали. Ей также пришлось перенести хирургическую операцию, а потом она еще долго восстанавливалась.
Суд установил, что перевозчик – автоколонна – является ответственным за возмещение истцу компенсации морального вреда.
Решением суда с МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей.