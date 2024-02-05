ИКВО увеличило количество членов УИК для обхода избирателей

В ходе поквартирных (подомовых) обходов члены УИК расскажут гражданам о датах и времени голосования, адресе избирательного участка, формах и способах голосования, доставят избирателям приглашения на выборы и информационные материалы о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации.
В ходе поквартирных (подомовых) обходов члены УИК расскажут гражданам о датах и времени голосования, адресе избирательного участка, формах и способах голосования, доставят избирателям приглашения на выборы и информационные материалы о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации.
В Волгограда на Заканальной построят стеклянный вокзал05.02.2024 22:09
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Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебу05.02.2024 16:29
ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает выплаты стипендий студентам высших и средних учебных заведений, получающих профессиональное образование по целевому направлению. Эта практика позволяет привлечь на Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает ЕвроХим-ВолгаКалий, молодые перспективные...