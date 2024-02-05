Сегодня, 5 февраля, Высшая квалификационная коллегий судей РФ (ВККС) на своем заседании рекомендовала на должность председателя Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда в Самаре Виктора Романова, который возглавляет арбитражный суд Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает правовое издание Право.ru.

О своем желании занять вакантную должность председателя 11-го ААС заявили Романов и Наиля Сафаева, которая с 2017 года возглавляла этот суд. Сегодня стало известно, что Сафаева отозвала свое заявление, а Романов получил рекомендацию.

Отметим, что решение о назначении принимает глава государства.

Романов, напомним, возглавляет арбитражный суд Волгоградской области с 2015 года. В 2021 году Указом президента он был назначен на эту должность повторно на новый 6-летний срок.

Фото: с сайта 11-го ААС