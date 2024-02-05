На Волгоград 6 февраля обрушится снежный шторм

В Волгограде и в области завтра, 6 февраля, ожидается экстремальная погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже ночью может пойти снег, который не прекратится до второй половины дня. При этом в областном центре будет наблюдаться сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Опасные погодные явления будут сопровождаться температурными качелями – от -1 до +1.



В среду, 7 февраля, ситуация усугубится мокрым снегом, гололедно-изморозевыми явлениями, налипанием мокрого снега на проводах и метелью, но скорость ветра снизится до 9-14 метров в секунду.

