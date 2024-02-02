Стала известна причина 3-дневной задержки авиарейса Волгоград-Екатеринбург

Общество 02.02.2024 19:25
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02.02.2024 19:25
Пассажиры, купившие билеты на рейс Y7 952 авиакомпании NordStar Волгоград-Екатеринбург, вот уже второй день не могут вылететь в город назначения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на табло волгоградского аэропорта, им придется провести еще один день в ожидании самолета. Рейс назначен только на вечер 3 февраля. Таким образом, рейс в Екатеринбург задержат в общей сложности на три дня.
Между тем, в авиакомпании объяснили причины такой серьезной задержки авиарейса.
- Время вылета рейсов Екатеринбург — Волгоград и Волгоград — Екатеринбург от 1.02.2024 вынужденно изменено по причине сложных метеоусловий в аэропорту Норильск, из которого должен вылететь борт, следующий по маршруту Норильск — Екатеринбург — Волгоград. Аэропорт Норильск работает по фактической погоде. По мере улучшения погодных условий авиакомпания NordStar приступит к выполнению всех запланированных рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - говорится в комментарии авиаперевозчика.
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