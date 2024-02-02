Два дома снесут на юге и севере Волгограда

Как следует из данных сайта госзаказов, начальная стоимость контракта на снос дома в поселке Забазный составила 1 миллион 150 тысяч рублей, а двухэтажки в Красноармейском районе – 2 миллиона 580 тысяч.
Общество 02.02.2024 15:34
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02.02.2024 15:34
Как следует из данных сайта госзаказов, начальная стоимость контракта на снос дома в поселке Забазный составила 1 миллион 150 тысяч рублей, а двухэтажки в Красноармейском районе – 2 миллиона 580 тысяч.
Администрация Волгограда объявила два аукциона на снос расселенных аварийных домов. Как сообщили V102.RU в администрации города, под ковш бульдозера пойдут старые двухэтажки – дом №7 по ул. Здоровцева в поселке Забазный Тракторозаводского района и дом №37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе.Ранее из этих домов были переселены порядка 70 человек. Волгоградцы получили новые квартиры и денежные компенсации. Теперь победителям аукционов предстоит разобрать строения общей площадью порядка 1600 квадратных метров, вывезти на утилизацию строительный мусор, а также выполнить вертикальную планировку участков.
Как следует из данных сайта госзаказов, начальная стоимость контракта на снос дома в поселке Забазный составила 1 миллион 150 тысяч рублей, а двухэтажки в Красноармейском районе – 2 миллиона 580 тысяч.
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