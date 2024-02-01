Работодатели не выплатили волгоградцам 8,5 миллионов рублей

Задолженность по зарплате в Волгоградской области выросла за месяц до 8,5 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, по данным на 1 января 2024 года долги по зарплате составляли 8,5 миллиона рублей, что больше на 21,8% по сравнению с предыдущим месяцем.Лидером по зарплатным долгам в ЮФО стал Севастополь – 9,5 миллиона рублей. В Крыму долги по зарплате снизились за месяц более, чем наполовину – до 4,3 миллионов.