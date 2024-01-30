«Руками не трогать»: ядовито-зеленая вода шокировала жителей Котово





В Котово Волгоградской области из кранов полилась вода ядовито-зеленого цвета. Фото странной жидкости с ироничными комментариями жители публикуют в телеграм-канале Общественный контроль города Котово. По мнению котовчан, к такой воде опасно прикасаться, чтобы не получить ожог рук.

В Котово Волгоградской области из кранов полилась вода ядовито-зеленого цвета. Фото странной жидкости с ироничными комментариями жители публикуют в телеграм-канале Общественный контроль города Котово. По мнению котовчан, к такой воде опасно прикасаться, чтобы не получить ожог рук.

При этом ранее на этом же портале сообщалось, что в системе отопления используется окрашенная в зеленый цвет вода. Коммунальщики предупреждали, что в нее добавлен реагент, который «делает воду непригодной для бытовых нужд». Но, видимо, для питья она - в самый раз. При этом ранее на этом же портале сообщалось, что в системе отопления используется окрашенная в зеленый цвет вода. Коммунальщики предупреждали, что в нее добавлен реагент, который «делает воду непригодной для бытовых нужд». Но, видимо, для питья она - в самый раз.





Между тем, в ООО «Тепловая компания Котово» горожанам попытались объяснить причину появления яркой жидкости в квартирах жителей.





- В подвалах домов сделаны врезки из системы холодного водоснабжения в отопление для летней опрессовки. Краны в некоторых домах не держат (в частности, на Мира 191, Победы,42) и при отсутствии холодного водоснабжения теплоноситель из отопления начинает передавливать в водопровод. Отрабатываем с УК и ТСЖ вопрос демонтажа данных врезок и слива окрашенной воды, - говорится в заявлении директора компании Андрея Чеснокова.





Однако эти объяснения не утешили горожан. Люди считают, что это недопустимо – видеть такую воду в своих кранах.





Фото Общественный контроль города Котово/t/me

Причиной появления воды пугающего оттенка, вероятно, стала очередная авария на водоводе, которая произошла накануне. Хотя власти и отчитались в тот же день об ее устранении, как обычно, вода вернулась далеко не во все жилища. А там, где все-таки краны наполнились, то вот такой субстанцией.Между тем, напомним, как уже сообщало V102.RU, Роспотребнадзор ни разу с появления зеленой воды в квартирах котовчан публично не озвучил результаты анализов такой жидкости. При этом ранее чиновники успокаивали горожан, что не стоит пугаться необычного цвета воды.- По информации тепловой компании, несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения, - вовсе без шуток вещал официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района.