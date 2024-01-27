В хуторе Волгоградской области построили новый поселок для сирот

Общество 27.01.2024 21:42
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27.01.2024 21:42
В хуторе Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области сдали в эксплуатацию новый поселок для детей-сирот. Как рассказали V102.RU в администрации района, построены четыре дома на четырех хозяев. Ключи от нового жилья в январе 2024 года на улице Олимпийская получили 16 человек.
Дома блокированной застройки обеспечены газом, к ним подведено электричество и произведена внутренняя отделка.
Всего в районе были обеспечены жильем 32 сироты.Фото администрации Новониколаевского района VK.com
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