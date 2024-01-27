В Волгоградской области назвали район с самым большим количеством бедных

Старополтавский район Волгоградской области стал антилидером в рейтинге муниципалитетов по количеству бедных жителей. Как сообщает V102.RUсо ссылкой на документы, опубликованные на сайте администрации региона, в 2022 году почти у четверти населения – 23,8% – фиксировались доходы ниже прожиточного минимума.
Высокий показатель малоимущих также наблюдался в Палласовском районе – 22,1%, в Октябрьском – 20,9%, в Новониколаевском – 20,1%, в Николаевском – 19,8%, в Ольховском – 18,4%. В Котовском районе жители с низкими доходами составляли 14,8% от всего населения.
Меньше всего бедных проживало в Волжском – 7,8%. В Волгограде таких было 7,9%.
Малоимущие в основном представлены сельским населением. При этом в данной категории почти половина – это многодетные семьи, а еще 30% - неполные семьи.
Между тем, количество бедных в Волгоградской области снижается с 2017 года. В 2022 году, как ранее сообщало V102.RU,
жителей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе насчитывалось 235,2 тысячи человек или 9,6% от населения региона.