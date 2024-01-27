



Жители Серафимовичского района Волгоградской области переживают за сохранность памятника погибшим в годы Сталинградской битвы воинам. Скульптура солдата, которую местные жители называют памятником Алеше, сегодня осталась без должного присмотра и ухода. Жители Серафимовичского района Волгоградской области переживают за сохранность памятника погибшим в годы Сталинградской битвы воинам. Скульптура солдата, которую местные жители называют памятником Алеше, сегодня осталась без должного присмотра и ухода.

рассказал V102.RU житель хутора Подпешенский, историк Сергей Мкртчян.Местные жители еще в прошлом направили жалобы в региональные органы власти. Чиновники комитета государственной охраны объектов культурного наследия после обследования монумента подтвердили его ненадлежащее состояние, в связи с чем в адрес Клетско-Почтовского сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований в области охраны объектов культурного наследия.В администрации сельского поселения корреспонденту V102.RU пояснили, что в этом году муниципалитет собирается направить документы на участие в отборе местных органов власти на получение субсидии на ремонт памятников.- рассказали в сельской администрации.В хуторе Орловском Серафимовичского района Волгоградской области с августа по ноябрь 1942 года находился полевой госпиталь. Погибших и умерших от ран советских воинов хоронили в братских могилах хутора Орловский. В братской могиле похоронены бойцы 134-й, 76-й стрелковых дивизий, 24-го кавалерийского полка – известно о 238 фамилиях. Однако по другим сведениям, в братской могиле находятся останки более тысячи солдат, которые до сих пор не идентифицированы.Памятник в виде полноростовой фигуры воина, выполненной из бетона, высотой 5,4 м, был установлен в 1965 году. Мемориальная надпись гласит: «Земной поклон Вам, воины-освободители! В веках не померкнет слава вашего ратного подвига. Здесь похоронены верные сыны героического советского народа — солдаты, командиры и политработники, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины 1942-1943 гг».