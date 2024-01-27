Местные жители еще в прошлом направили жалобы в региональные органы власти. Чиновники комитета государственной охраны объектов культурного наследия после обследования монумента подтвердили его ненадлежащее состояние, в связи с чем в адрес Клетско-Почтовского сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований в области охраны объектов культурного наследия.
В администрации сельского поселения корреспонденту V102.RU пояснили, что в этом году муниципалитет собирается направить документы на участие в отборе местных органов власти на получение субсидии на ремонт памятников.
- Ограждение мы были вынуждены демонтировать, так как оно уже не подлежало восстановлению. Ремонтировать памятник мы самостоятельно не имеем права, ведь это объект культурного наследия. Должна быть подготовлена проектная документация, определен подрядчик, имеющий соответствующую лицензию. Так что все это не так просто. Но надеемся, в этом году нашего «Алешу» мы приведем в порядок, - рассказали в сельской администрации.
Справка. В хуторе Орловском Серафимовичского района Волгоградской области с августа по ноябрь 1942 года находился полевой госпиталь. Погибших и умерших от ран советских воинов хоронили в братских могилах хутора Орловский. В братской могиле похоронены бойцы 134-й, 76-й стрелковых дивизий, 24-го кавалерийского полка – известно о 238 фамилиях. Однако по другим сведениям, в братской могиле находятся останки более тысячи солдат, которые до сих пор не идентифицированы.
Памятник в виде полноростовой фигуры воина, выполненной из бетона, высотой 5,4 м, был установлен в 1965 году. Мемориальная надпись гласит: «Земной поклон Вам, воины-освободители! В веках не померкнет слава вашего ратного подвига. Здесь похоронены верные сыны героического советского народа — солдаты, командиры и политработники, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины 1942-1943 гг».
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