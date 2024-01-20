Скриншот телеграм-канала Ящик Пандоры
Общество 20.01.2024 09:59
0
20.01.2024 09:59
Скриншот телеграм-канала Ящик Пандоры
Необычную картину наблюдали пассажиры поезда «Волгоград-Москва». На одной из остановок, сообщает телеграм-канал Ящик Пандоры, один из пассажиров, которого Крещение застало в дороге, попросил у сотрудницы железной дороги шланг с водой и искупался под бодрящей струей. Женщина, на глазах которой и был устроен леденящий душу аттракцион, искренне распереживалась за пассажира и пожелала ему не заболеть.Напомним, всего в крещенских купаниях, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, приняли участие более 21 тысячи человек. В регионе функционировали 62 купели. Происшествий во время празднования Крещения не зафиксировано.
Скриншот телеграм-канала Ящик Пандоры
В Котово третий раз чиновников затопило нечистотами20.01.2024 12:33
Общество 20.01.2024 12:33
Безвозвратные потери Волгоградской области в 2023 году составили 13386 человек20.01.2024 10:49
Общество 20.01.2024 10:49
В Волгоградской области ликвидировали задравших овец волков20.01.2024 08:25
Общество 20.01.2024 08:25
Окунувшихся в крещенские купели волгоградцев взяли на карандаш19.01.2024 21:30
Общество 19.01.2024 21:30
Опытные охотники из регионов России устроят под Волгоградом облаву на волков19.01.2024 19:48
Общество 19.01.2024 19:48
Крутое температурное «пике» спрогнозировали синоптики в Волгограде19.01.2024 18:52
Общество 19.01.2024 18:52
Доставленный в травмпункт Подмосковья водитель требует с АЗС в Урюпинске 700 тыс. рублей19.01.2024 18:33
Общество 19.01.2024 18:33
Чартерные рейсы из Волгограда в Египет запустят в феврале19.01.2024 18:25
Общество 19.01.2024 18:25
За два месяца без воды жителям пятиэтажки в Котово сделали перерасчет19.01.2024 17:29
Общество 19.01.2024 17:29
В Волгограде запустили в работу новые эскалаторы на двух станциях СТ19.01.2024 16:28
Общество 19.01.2024 16:28
Оргкомитет по празднованию 80-летия Победы образован в Волгоградской области19.01.2024 15:57
Общество 19.01.2024 15:57
«Идите на х**!»: Хацкевич заявил, что не отказывается от оскорблений в адрес России19.01.2024 15:32
Общество 19.01.2024 15:32
«Событие, которого очень ждали»: под Волгоградом газифицировали еще один поселок19.01.2024 14:51
Общество 19.01.2024 14:51
Мэру Волжского объявили предостережение из-за ситуации с трамваями19.01.2024 13:02
Общество 19.01.2024 13:02
В Камышине простятся с погибшим в СВО контрактником Сергеем Цзю19.01.2024 12:02
Общество 19.01.2024 12:02