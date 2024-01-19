Доставленный в травмпункт Подмосковья водитель требует с АЗС в Урюпинске 700 тыс. рублей

Водитель, поскользнувшийся на льду и получивший травму на автозаправке в Урюпинске в Волгоградской области, подал крупный иск о возмещении причиненного ему вреда.

Как сообщили V102.RU в Урюпинском городском суде, мужчина требует с автозаправочного комплекса 400 тысяч рублей за нанесенный здоровью ущерб, еще 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда, чуть больше 20 тысяч - за потерю трудоспособности и расходы на лечение, а также штраф в размере 50% от суммы удовлетворения исковых требований.

В исковом заявлении указано, что мужчина приехал, чтобы заправить бензином свой автомобиль и получил травму на территории АЗС.

- Выйдя из автомобиля, он поскользнулся на обледенелой земной поверхности, упал ударившись о подлежащую поверхность, ощутил очень сильную боль в области левого плеча, - уточняет городской суд.

По мнению пострадавшего, в условиях гололеда на территории автозаправочного комплекса ничего не сделали, чтобы избежать таких травмоопасных ситуаций. Мужчину с повреждением левого плеча, как отмечается, доставили в травмпункт ГБУЗ Московской области.

Исковое заявление передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Фото из архива ИА «Высота 102»