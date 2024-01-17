Еще одна улица Волгограда получила имя участника специальной военной операции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию города-героя, с ходатайством об увековечении памяти Героя России к властям обратилась инициативная группа горожан.

— Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении улице в одном из активно развивающихся микрорайонов Дзержинского района имени Героя Российской Федерации Алексея Нагина, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга, — прокомментировали в горадмине.

Уточняется, что именем Нагина назвали участок улично-дорожной сети, проходящий от улицы имени Героя России Зорина до дома № 106А по проспекту имени Жукова, параллельно строящемуся участку улицы имени известного писателя, участника Великой Отечественной войны Константина Симонова.

Напомним, что кавалер трех орденов Мужества, платиновой звезды Героя ЧВК «Вагнер», Герой Донецкой и Луганской народных республик, Герой России Алексей Нагин с позывным «Терек» погиб на Донбассе 20 сентября 2022 года при выполнении боевой задачи. В Новорогачинской средней школе Городищенского района Волгоградской области открыли памятную доску герою СВО.

Алексея Нагина похоронили в Волгограде на Центральном кладбище на Аллее Славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего бойца.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»