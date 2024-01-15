Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионов





Комитет здравоохранения Волгоградской области к 15 января подготовил перечень востребованных врачебных специальностей в медицинских организациях на 2024 год, при замещении которых будут выплачивать по два миллиона рублей.

В список, подготовленный для утверждения (речь идет пока о проекте документа, – Прим.ред.), вошла 21 специальность:

анестезиолог-реаниматолог;

инфекционист;

неонатолог;

врач общей практики (семейный врач);

онколог;

детский онколог;

детский уролог-андролог;

детский хирург;

детский эндокринолог;

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;

психиатр;

психиатр детский;

рентгенолог;

врач скорой медицинской помощи;

фтизиатр;

фтизиатр участковый;

эндоскопист;

педиатр участковый;

педиатр (структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

терапевт участковый;

терапевт (структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).