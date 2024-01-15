Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионов

Комитет здравоохранения Волгоградской области к 15 января подготовил перечень востребованных врачебных специальностей в медицинских организациях на 2024 год, при замещении которых будут выплачивать по два миллиона рублей.
В список, подготовленный для утверждения (речь идет пока о проекте документа, – Прим.ред.), вошла 21 специальность:
- анестезиолог-реаниматолог;
- инфекционист;
- неонатолог;
- врач общей практики (семейный врач);
- онколог;
- детский онколог;
- детский уролог-андролог;
- детский хирург;
- детский эндокринолог;
- врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;
- психиатр;
- психиатр детский;
- рентгенолог;
- врач скорой медицинской помощи;
- фтизиатр;
- фтизиатр участковый;
- эндоскопист;
- педиатр участковый;
- педиатр (структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях);
- терапевт участковый;
- терапевт (структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).