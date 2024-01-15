Силу морозов на Крещенье предсказали в Волгограде

Общество 15.01.2024 08:14
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15.01.2024 08:14
В Волгограде в Крещенскую ночь ожидается всего около -3 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, сильных морозов до 19 января не прогнозируют: в регионе будут наблюдаться опасные для здоровья метеочувствительных погодные качели - с небольшого минуса до маленького плюса.Между тем, сегодня, 15 января, в Волгоградской области разгулялась метель. На дорогах фиксируют снежные заносы и гололедицу. Порывы ветра местами достигают 20 метров в секунду. При этом в областном центре в первый день рабочей недели будет относительно не холодно – всего до -3.
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