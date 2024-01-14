Суд в Волгоградской области отменил решение о выплате матпомощи матери погибшего участника СВО

Котовский районный суд Волгоградской области признал незаконным распоряжение местной администрации о выплате материальной помощи матери погибшего участника СВО. Как сообщили V102.RU в районном суде, с требованием признать такое распоряжение незаконным обратился отец погибшего воина.

В ходе разбирательства установлено, что администрация Котовского района еще в августе 2023 года издала распоряжение об оказании разовой материальной помощи матери погибшего участника СВО.

Отец военнослужащего оспорил этот документ, так как тоже претендовал на выплату. Согласно постановлению главы региона от 31 марта 2022 года № 192, материальная помощь выплачивается однократно в равных долях каждому члену семьи военнослужащего.

С учетом того, что мужчина не был лишен родительских прав в отношении погибшего сына, то его требования судом были удовлетворены. Решение в законную силу пока не вступило.

Согласно постановлению губернатора, разовая материальная помощь в размере 1 миллиона рублей выплачивается из резервного фонда администрации Волгоградской области в равных долях членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, которые погибли (умерли) при проведении специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.