Общество

Волгоградского судью Владимира Васильева проводили в почетную отставку

Общество 12.01.2024 20:33
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12.01.2024 20:33


Сегодня, 12 января, в Волгоградском областном суде в почетную отставку проводили судью Владимира Васильева, передает V102.RU.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, руководство и коллектив облсуда тепло попрощались со своим коллегой, пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия. В свою очередь Владимир Васильев поблагодарил всех за оказанное внимание и годы плодотворного сотрудничества.

Его стаж работы по юридической профессии составил 35 лет, из них почти 30 лет Владимир Васильев занимал должность судьи. Он трудился в Новоаннинском районном суде Волгоградской области, затем в Ленинском районном суде города Пензы, Тамбовском областном суде, а с апреля 2013 года и по настоящее время – в составе судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда.

В апреле 2023 года судья Васильев был награжден медалью Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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